لياو ليتشيانج يكتب: مساهمة الصين في انتعاش الاقتصاد العالمي

أدى وباءCOVID-19 غير المسبوق إلى إغراق الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 2020.





وانغمس الاقتصاد العالمي في موجة باردة من الركود الحاد كما ظهرت تحديات عالمية واحدة تلو الأخرى.





وفى مواجهة التغيرات غير المسبوقة التى شهدها العالم منذ قرن من الزمان، في ظل القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفخامة الرئيس شى جين بينغ ،لم تحقق الصين نتائج استراتيجية رئيسية فى مكافحة الوباء فحسب، بل أخذت أيضًا زمام المبادرة فى استئناف العمل والإنتاج، بل أخذت زمام المبادرة ايضًا فى تحقيق النمو الاقتصادى من السلبى إلى الإيجابى، مما أدى للمساهمة بقوة الصين في انتعاش الاقتصاد العالمي وتقديم حل صيني للأزمة العالمية.





وقد كانت الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي حقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا،وفي عام 2020 ، سيتعافى الاقتصاد الصيني ربعًا تلو الآخر ويعود تدريجيًا إلى طبيعته.فقد كان إنجاز الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أفضل من المتوقع ؛ فبعد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ ، وصل المبلغ الإجمالي إلى مستوى جديد قدره تريليون (حوالي 15.4 تريليون دولار أمريكي).

حققت معارك الصين الرئيسية الثلاث إنجازات حاسمة. على مدار العام بأكمله، تم انتشال 5.51 مليون من فقراء الريف من براثن الفقر وتم انتشال جميع المقاطعات الفقيرة البالغ عددها 52 مقاطعة من دائرة الفقر،كما تم الانتهاء من هدف التخفيف من حدة الفقر في الموعد المحدد ، وفقًا لخطة "انتشال جميع فقراء الريف من براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020 "، مما يساهم بشكل كبير في الحد من الفقر العالمي. وتستمر جودة النظام البيئى وزخم التنمية الخضراء في التحسن. إضافة إلى تحقيق نتائج مرحلية هامه فى التخلص من المخاطر المالية.





حصلت معيشة الشعب على الأمان بشكل الكامل. ففي ظل الصدمات الشديدة التي نادرًا ما نشهدها في التاريخ ، تم خلق أكثر من 11 مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات، ولم تنتشر البطالة، وكان نمو دخل السكان والنمو الاقتصادي متزامنين بشكل أساسي. حتى في أسوأ حالات الوباء ، كانت السوق مزودة بإمدادات كافية والأسعار مستقرة بشكل أساسي.





حدث انفراج هام فى تحقيق الإصلاح والانفتاح. تم تدشين إجراءات الإصلاح والانفتاح الرئيسية مثل بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة. وقد نمت واردات التجارة الخارجية والصادرات واستخدام رأس المال الأجنبي عكس الاتجاه،وقد تم احراز تقدم مطرد فى البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" كما تم التوقيع بنجاح على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وتم التفاوض على اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي كما هو مقرر ، وتستمر "دائرة الأصدقاء" للتجارة في التوسع.

تم تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة بشكل كامل. فعام 2020 هو العام الختامي للخطة الخمسية الثالثة عشر.بعد خمس سنوات من النضال المستمر ، حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين إنجازات تاريخية جديدة ، وقفزت قوتها الاقتصادية وقوتها العلمية والتكنولوجية وقوتها الوطنية الشاملة ومستويات معيشة الشعب إلى مستوى جديد ، فالانتصار في بناء مجتمع ميسور الحال يلوح في الأفق ، والتجديد العظيم للأمة الصينية اتخذ خطوة جديدة إلى الأمام.

وقد استفادت الدول الأفريقية مثل مصر بشكل كبير. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 ، تقلصت التجارة العالمية بأكثر من 10٪ ، وانخفض إجمالي التجارة الخارجية لأفريقيا بنحو 30٪ ، وتعد الصين أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإفريقيا حيث سجلت أقل انخفاض في إجمالي التجارة والواردات كما تعمل الصين بنشاط على زيادة الواردات من إفريقيا، ودعوة 65 شركة من 31 دولة أفريقية إلى الصين للمشاركة في الدورة الثالثة لCIIE ، وبلغت قيمة المعاملات التجارية إلى 630 مليون دولار أمريكي. لا تزال الشركات الصينية متفائلة بشأن السوق الأفريقية ، فقد ظل الاستثمار المباشر في إفريقيا مستقرًا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وزادت قيمة المشاريع الموقعة حديثًا في إفريقيا بأكثر من 35٪. واصلت الصين تعزيز مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية لهذا العام 14.566 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 10.34٪.

أصبح التعاون بين الصين ومصر محركا هاما للانتعاش الاقتصادي الإقليمي ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.وفي سياق وباء الكورونا الذي يجتاح العالم، باعتباره الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حافظ على نمو اقتصادي إيجابي وأن مصر هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا التي تحافظ على نمو اقتصادي إيجابي، واصل الصين ومصر تعزيز الزخم للتقدم والتنمية المشتركين، وأصبح الانتعاش الاقتصادي الإقليمي محركا هاما للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.

كما قال الرئيس شي جين بينغ في خطاب خاص في حوار "أجندة دافوس" للمنتدى الاقتصادي العالمي في بكين عبر الفيديو، "ستواصل الصين المشاركة بنشاط في التعاون الدولي لمكافحة الوباء" "ستواصل الصين تنفيذ استراتيجية انفتاح متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين" "ستواصل الصين تعزيز التنمية المستدامة" "ستواصل الصين تعزيز الابتكار التكنولوجي" ستواصل تعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية "هذه هى استجابة الصين للأزمة العالمية ، وهو أيضًا التزام صيني رفيع المستوى.

في المستقبل، ستواصل الصين تقديم المزيد من المساهمات للعالم للخروج من ضباب الوباء، والخروج من الأزمة العالمية، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. إن الصين على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الدول بما في ذلك مصر لتحقيق تقدم مستمر نحو هدف بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.