ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير اليابان عن نجاح مصر في تنظيم بطولة اليد: شجعتنا للاولمبياد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:23 م
السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة خلال حضوره للمباراة النهائية
Advertisements
محمد وديع
أكد سفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي، أن نجاح مصر الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم لليد، كان مشجعًا للغاية بالنسبة لليابان، التي تستعد بحماس لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو والمؤجلة منذ يوم 23 يوليو من العام الماضي.

ووصف السفير، عبر حساب السفارة اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  تنظيم كأس العالم لكرة اليد بأنه كان رائعًا! قائلا:" أود أن أشيد كثيرًا بمصر لنجاحها في إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد، على الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف:" لقد شاهدت المباراة النهائية في يوم 31 يناير. لم يقتصر نشاط المنتخب الياباني على اجتياز الدور التمهيدي في هذه البطولة، بل أيضًا كان أول الفرق الأجنبية التي وصلت وزار الأهرامات. 

ووجه السفير الشكر للحكومة المصرية على تعاملها الكريم، بما في ذلك استقبال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، للمنتخب الياباني عند وصوله إلى المطار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: الرئيس يقدم دعما غير محدود لنجاح كأس العالم لكرة اليد

ممدوح الششتاوي: جميع أجهزة الدولة تتولى تسهيل الخدمات للفرق المشاركة في مونديال اليد

ناقد رياضى: مصر نظمت بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمكانتها

اتحاد السلة يهنئ هشام نصر على نجاح مونديال اليد

ترشيحاتنا

المريخ السوداني يكشف حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقاته الشتوية

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

قرار جديد من السعودية عن إغلاق المساجد حال ارتفاع كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها