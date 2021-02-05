سفير اليابان عن نجاح مصر في تنظيم بطولة اليد: شجعتنا للاولمبياد

أكد سفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي، أن نجاح مصر الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم لليد، كان مشجعًا للغاية بالنسبة لليابان، التي تستعد بحماس لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو والمؤجلة منذ يوم 23 يوليو من العام الماضي.





ووصف السفير، عبر حساب السفارة اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنظيم كأس العالم لكرة اليد بأنه كان رائعًا! قائلا:" أود أن أشيد كثيرًا بمصر لنجاحها في إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد، على الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف:" لقد شاهدت المباراة النهائية في يوم 31 يناير. لم يقتصر نشاط المنتخب الياباني على اجتياز الدور التمهيدي في هذه البطولة، بل أيضًا كان أول الفرق الأجنبية التي وصلت وزار الأهرامات.



