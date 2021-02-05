حسام موافي: الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة تكون مشكلة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إ ن الله سبحانه وتعالى خلق 3 طرق في الجسم لحماية الإنسان من الموت بعد النزيف.









وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" "عندما تفك العضلة عن الانقباض فإن الصفائح الدموية تذهب لفتحة الوعاء الدموي أو موضع الجرح فيتم تقليل الدماء المتسربة".









وتابع الدكتور حسام موافي أنه بعد جرح الإنسان تنقبض عضلة على الفتحة التي يخرج منها الدماء، فتمنع الدم من التسرب إلى الخارج.









وأشار موافي إلى أن الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة يكون مشكلة، لهذا يخرج لها إنزيم يأكلها وتنهضم وتذهب إلى حيث كانت.



