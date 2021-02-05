مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي.. صور



السيارات الصحراوية الكبيرة تحظي بعشاق من جميع أنحاء العالم، فعشاق القوة يفضلون دائما اقتناء سيارات الدفع الرباعي لقدرتها علي تخطي جميع التضاريس الصعبة، وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد وتويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 .









مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021





تنتمي تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة موديل 2021 إلى فئة سيارات الـــ SUV هي سيارة عائلية من الطراز الأول، وتتمتع بارتفاع جيد عن الأرض ومساحة تخزين داخلية كبيرة.







تاريخ تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021





تم طرح الجيل الأول من السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 عام 2004، أما الجيل الثاني فتم طرحه في عام 2015، واستهدف في المقام الأول أسواقًا مثل أستراليا وتايلاند، والآن قررت تويوتا طرح الجيل الثالث باستخدام نفس الأسس التي اعتمدت عليها في سياراتها النقل تويوتا هايلكس، وحصلت Fortuner على العديد من التحديثات الأخرى التي جعلتها تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات الـــ SUV.





محرك تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021



تأتي السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 إلى مصر بمحرك تربو ديزل بقوة 2800 سي سي يولد قوة 201 حصان 150 كيلووات متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، وتم طرحه بمجموعة نقل الحركة الجديدة التي اعتمدتها تويوتا تعمل على تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة بفضل تحسين التبريد داخل المحرك ومتاحة أيضا بمحرك آخر سعة 4000 سي سي.





مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee





أما السيارة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد تأتي بمحرك V6 سعة 3600 سي سي بقوة 290 حصان وعزم 348 نيوتن متر، وموتور هيمي V8 سعة 5700 سي سي بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن.متر، والمحركات متصلة بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.





الجيل الجديد من جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee



جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد أتى بنفس لغة تصميم جيب رانجلر الجيل الجديد, والذي يعد اتجاه جيب الجديد في التصميم , وتميزت جراند شيروكي الجديدة بحجم أكبر ونسختين بـ 5 أو 7 مقاعد وصف ثالث للمقاعد.





داخلية جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee





مقصورة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد مختلفة تماما، وبها شاشتان 8 و10.2 انش ، ونظام UConnect 5 الجديد، وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو وايرليس.







تقنيات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee



تميزت جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد بنظام Quadra-Lift للتعليق المتغير، بخلوص أرضي 21 سم، ويصل حتي 27 سم في وضعية القيادة الوعرة و19 سم في وضعية القيادة السريعة وتتميز أيضا بفرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، ومراقبة عبور المشاة من الخلف، والحفاظ على مسار القيادة والقدرة علي تخطي شتى أنواع التضاريس بسهولة.

