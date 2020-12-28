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سيارات

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:30 م
لامبورجيني اوروس
لامبورجيني اوروس lamborghini urus
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اشرف عطية
يفضل المواطن الخليجي شراء سيارات الدفع الرباعي و السيارات الكبيرة لتلائم الطبيعة الصحراوية و التضاريس الوعرة في الخليج، حيث شهد عام 2020 تباينا في الاسعار في بعض دول العالم خصوصا بعد جائحة كورونا.

وفي هذا السياق نطرح عليكم أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات 2020 .

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات:

1- رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography

تأتي رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography بمحرك 557 حصانا وتتميز بسرعة لا تصدق على الطرقات الوعرة ويبدأ سعرها في الامارات من 450.000 درهم اماراتي حتي 900.000 درهم اماراتي.

2- مرسيدس mercedes amg g63 

جاءت مرسيدس mercedes amg g63 بمحرك 4000 سي سي بقوة 577 حصان وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وتتميز المقصورة الداخلية بأحدث التكنولوجيات حيث تتضمن شاشات عريضة تاتش وتأتي بتصميم خارجي أنيق ويبدأ سعرها في الامارات من 700.000 درهم إماراتي. 

3-بنتلي بنتايجا bentley bentayga 

حصلت بنتلي بنتايجا bentley bentayga على محرك 542 حصانا وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وبها نظام صوتي مذهل و يبدأ سعرها في الامارات من 850.000 درهم إماراتي حتي مليون و 600.000 درهم إماراتي .

4-لامبورجيني اوروس lamborghini urus

تحتوى لامبورجيني اوروس lamborghini urus على محركين تيربو 641 حصانا وتعمل بنظام الدفع الرباعي وتتسارع من 0 حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية ويصل سعرها في الامارات حتي 997.500 درهم إماراتي.

5- رولز رويس كولينان rolls royce cullinan 

تمتلك رولز رويس كولينان rolls royce cullinan محرك 6700 سي سي وبقوة 563 حصانا وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوانٍ ويصل سعرها في الامارات حتي مليون و193.000 درهم إماراتي.
اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور
اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور
اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور
اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور
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