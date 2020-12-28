اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

يفضل المواطن الخليجي شراء سيارات الدفع الرباعي و السيارات الكبيرة لتلائم الطبيعة الصحراوية و التضاريس الوعرة في الخليج، حيث شهد عام 2020 تباينا في الاسعار في بعض دول العالم خصوصا بعد جائحة كورونا.





وفي هذا السياق نطرح عليكم أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات 2020 .





أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات:







1- رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography

تأتي رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography بمحرك 557 حصانا و تتميز بسرعة لا تصدق على الطرقات الوعرة ويبدأ سعرها في الامارات من 450.000 درهم اماراتي حتي 900.000 درهم اماراتي.







2- مرسيدس mercedes amg g63





جاءت مرسيدس mercedes amg g63 بمحرك 4000 سي سي بقوة 577 حصان وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط و تتميز المقصورة الداخلية بأحدث التكنولوجيات حيث تتضمن شاشات عريضة تاتش وتأتي بتصميم خارجي أنيق و يبدأ سعرها في الامارات من 700.000 درهم إماراتي.





3- بنتلي بنتايجا bentley bentayga





حصلت بنتلي بنتايجا bentley bentayga على محرك 542 حصانا وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وبها نظام صوتي مذهل و يبدأ سعرها في الامارات من 850.000 درهم إماراتي حتي مليون و 600.000 درهم إماراتي .





4- لامبورجيني اوروس lamborghini urus





تحتوى لامبورجيني اوروس lamborghini urus على محركين تيربو 641 حصانا وتعمل بنظام الدفع الرباعي وتتسارع من 0 حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية و يصل سعرها في الامارات حتي 997.500 درهم إماراتي.





5- رولز رويس كولينان rolls royce cullinan



