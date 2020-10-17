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سيارات

أرخص سيارات دفع رباعي في السعودية.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على جزء كبير من سوق السيارات التي يتم استيرادها إلى دول الخليج 52 % بما يجعلها أكبر الأسواق العربية للسيارات وفي هذا التقرير نقدم أرخص 5 سيارات في السعودية

شيفورلية ترافيوس
تتميز شيفروليه ترافرس  بأنها تُصنف فئة سيارة SUV كبيرة الحجم ولكنها أصغر بالتأكيد من شقيقتها شيفروليه تاهو حيث أن ترافرس سيارة عائلية عملية تتوفر إما مع 7 مقاعد للركاب أو 8 وفقا للطلب سعر السيارة 170.000 ألف ريال سعودي

تتوفر شيفروليه ترافرس بخيار وحيد من المحركات في الأسواق العربية، وهو محرك V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 310 حصان و361 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة جديد أوتوماتيك من 9 سرعات، وتأتي هذه السيارة قياسيا بنظام دفع أمامي للعجلات، وتتوفر بنظام دفع رباعي للعجلات في الفئات العليا.

هيونداي باليسيد
تعد هيونداي باليسايد 2020 الجديدة كليًا هي أكبر وأجرأ كروس أوفر من الصانعة الكورية المعروفة حتى الآن، وهو ما يجعلها ذات بريق وجاذبية خاصة لراغبي امتلاك SUV عائلية ذات 8 مقاعد توفر لهم مختلف سبل الأمان والراحة بسعر معقول، ولهذا سوف نلقي اليوم معكم نظرة شاملة على مختلف مواصفاتها ومميزاتها ، السعة: 3.8 لتر ، ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات  ، عزم الدوران 355 نيوتن متر  ،  مع محرك V6 177,6 ألف ريال سعودي

هوندا بايلوت
تأتي محرك ست إسطوانات بقوة 280 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيك ست أو تسع سرعات ويوفر المحرك طاقة كافية لتحريك السيارة سواء كنت تقود سيارتك في جميع أنحاء المدينة أو على الطرق السريعة سعر السيارة 129 ألف ريال سعودي .

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