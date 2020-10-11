AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

أعلنت شركة شيفرولية الأمريكية لصناعة السيارات الكشف عن حزمة badass الجديدة لتعديل طراز سيارة كولورادو 2019 Chevy Colorado overlander، التى تعطي المزيد من المتعة في الرحلات.


وتحصل سيارة كولورادو المعدلة على محرك ديزل ضخم، وهو محرك Duramax سعة 6.8 لتر أكبر من Duramax 6.6 لتر في سيلفرادو HD،و لم يتم ذكر أرقام القوة الدقيقة، لكن محطة الطاقة تكملها مدخل الهواء البارد S & B Filters وعادم 3 بوصات.


وتعتبر السيارة كولورادو المعدلة قادرة على القيادة على الطرق الوعرة بشكل أفضل، بفضل الترقيات فى نظام التعليق الخاصة بها واسعة النطاق.


والذى يحتوى على نظام التعليق BDS ، ومجموعة تحويل Fox coil-over بحجم 5 بوصات مع أدوات ضبط الضغط، و Baja Kits Pre-runner مع أذرع تحكم علوية وسفلية طويلة السفر.


بالإضافة إلى نظام ZR2 Eaton lockers الإلكترونية في الأمام والخلف، واحتوائها على مجموعة من إطارات Falken Wildpeak M / T الضخمة مقاس 37 بوصة، وعجلات XD Series Machete مقاس 17 بوصة، مما يمنح كولورادو وقفة طويلة وحشية.


كما أن السيارة كولورادو مزودة برف على سقف M-Racks وخيمة على السطح Tuff Stuff Overland، نظرًا لأنها مركبة برية.


وتشمل التعديلات الأخرى فى السيارة كولورادو منزلقات الصخور N-FAB RKR ، وبطانة السرير المفروشة بالسجاد BedRug، وحاوية تخزين السوائل RotopaX وألواح التركيب.

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية
تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية
تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra.. صور

شيفروليه تكشف عن موديلها إيكوينوكس 2021

مواصفات وأسعار سيارات شيفرولية chevrolet اليوم في مصر .. صور

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

تعرف على سيارة الزعيم عبد الناصر التاريخية وقصة عودتها للحياة .. صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

إيهاب جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندري خلفا لـ طلعت يوسف

بعد الهجوم عليه.. الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية

شوبير: الأهلي حسم صفقتين رسميا فى الصيف ولاعب مفاجأة فى يناير

بي سي جي.. لقاح واعد قد يقضي على فيروس كورونا

بدقة فائقة.. أفضل 5 هواتف اندرويد في الكاميرات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

3 زيوت طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم

بـ الأبيض .. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة