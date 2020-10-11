تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

أعلنت شركة شيفرولية الأمريكية لصناعة السيارات الكشف عن حزمة badass الجديدة لتعديل طراز سيارة كولورادو 2019 Chevy Colorado overlander، التى تعطي المزيد من المتعة في الرحلات.





وتحصل سيارة كولورادو المعدلة على محرك ديزل ضخم، وهو محرك Duramax سعة 6.8 لتر أكبر من Duramax 6.6 لتر في سيلفرادو HD،و لم يتم ذكر أرقام القوة الدقيقة، لكن محطة الطاقة تكملها مدخل الهواء البارد S & B Filters وعادم 3 بوصات.





وتعتبر السيارة كولورادو المعدلة قادرة على القيادة على الطرق الوعرة بشكل أفضل، بفضل الترقيات فى نظام التعليق الخاصة بها واسعة النطاق.





والذى يحتوى على نظام التعليق BDS ، ومجموعة تحويل Fox coil-over بحجم 5 بوصات مع أدوات ضبط الضغط، و Baja Kits Pre-runner مع أذرع تحكم علوية وسفلية طويلة السفر.





بالإضافة إلى نظام ZR2 Eaton lockers الإلكترونية في الأمام والخلف، واحتوائها على مجموعة من إطارات Falken Wildpeak M / T الضخمة مقاس 37 بوصة، وعجلات XD Series Machete مقاس 17 بوصة، مما يمنح كولورادو وقفة طويلة وحشية.





كما أن السيارة كولورادو مزودة برف على سقف M-Racks وخيمة على السطح Tuff Stuff Overland، نظرًا لأنها مركبة برية.





وتشمل التعديلات الأخرى فى السيارة كولورادو منزلقات الصخور N-FAB RKR ، وبطانة السرير المفروشة بالسجاد BedRug، وحاوية تخزين السوائل RotopaX وألواح التركيب.