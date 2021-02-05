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رياضة

المريخ السوداني يكشف حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقاته الشتوية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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محمد سمير
كشف المريخ السوداني، مساء اليوم الجمعة، عن حقيقة ما تردد بشأن تكفل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بصفقات النادي الأجنبية التي أتمها نهاية الشهر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة المريخ، أحمد محمد مختار، إن التعاقدات التي أتمها النادي في فترة التسجيلات الاستثنائية، تكفل بها رئيس النادي الفخري، أحمد التازي.

وأضاف: "لا توجد صحة للحديث المتداول حول إتمام المستشار تركي آل الشيخ لصفقات النادي"، مبديا استغرابه من تداول مثل هذا الحديث.

وأوضح أن نادي المريخ ظل يبرز حقيقة تعاقدات النادي عبر منصاته الرسمية للجمهور والإعلام، مطالبا الجهات التي أوردت الخبر تحرى الدقة والمصداقية.

وتعاقد المريخ مع النيجيريين إديلي وتوني أدجو، والمهاجم الجامايكي دارين ماتوكس، ولاعب المحور الأوغندي سعيد كايويوني، وكذلك الكاميروني باسكال إيبوسي.
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