تعرف على معايير اختيار مديري الوحدات والمراكز بجامعة طنطا وكلياتها

أعتمد مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى، مجموعة من المعايير الهامة الخاصة باختيار مديرى الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها بعد إعادةً هيكلة تلك المراكز والوحدات.









وأكد الدكتور محمود ذكى، أن هذه المعايير تكفل اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خلال الإعلان عن أى وظيفة شاغرة على الموقع الرسمى للجامعة، وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، بما يسهم في توسيع دائرة الأختيار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.



