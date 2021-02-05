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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:37 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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ميس رضا
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه المدينة السويسرية جنيف، والتي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مهنئًا الشعب الليبي بمناسبة التوصل إلى هذه الخطوة الهامة التي تمثل مرحلة مفصلية نحو تجميع صفوف الليبيين وتوحيد جهودهم نحو السلام والبناء والتنمية.
 
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.
 
وجدد "العسومي" موقف البرلمان العربي الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية، مطالبًا جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.
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