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رياضة

مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة المقاصة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، خضوع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري، للمسحة الطبية الدورية، من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتنص لوائح اتحاد الكرة واللجنة الطبية، على ضرورة إجراء كل فريق مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، بثلاثة أيام.

وجاءت مسحة اليوم وفقا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، وخضع لاعبو سيراميكا كليوباترا للمسحة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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