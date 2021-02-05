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رياضة

ضربة موجعة للاتحاد السكندري.. إصابة نجم الفريق برباط صليبي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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محمد سمير
تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، خبرا صادما عقب ظهور نتيجة الأشعة، التي أُجريت للاعب وسط الفريق، كريم ممدوح، وأثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم ممدوح أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيجري عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة الأسبوع المقبل.

وأصيب اللاعب خلال مباراة ودية خاضها زعيم الثغر، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الدوري الممتاز.

يذكر أن كريم ممدوح صاحب الـ28 عاما، قد عاد لزعيم الثغر عقب نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش.
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