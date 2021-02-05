وكيله: مسئولو الزمالك حبسوا أتشيمبونج في المكتب وهددوه للتنازل عن مستحقاته

فجر الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تقدم اللاعب بشكوى ضد نادي الزمالك لدى فيفا.









وأكد روي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامى عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللاعب كان يتعامل بطريقة سيئة ولم يكن أحد من مسئولي الزمالك يرد على اللاعب أو عليا كوكيله".









وتابع: " أتشيمبونج قبل الرحيل كان يتم حبسه في المكتب وتدربه بشكل منفرد للضغط عليه من أجل الاستغناء عن خدماته قبل الرحيل".







