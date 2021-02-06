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رياضة

صراع القمة.. مصطفى محمد في مهمة صعبة مع جالاتا سراي أمام فنربخشة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:14 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره فنربخشة، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب فنربهتشه شوكرو ساراجوغلو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري التركي.

ويسعى جالاتا سراي بقيادة نجمه المصري مصطفى محمد لانتزاع الفوز من فنربخشة في مباراة الليلة، وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري.

كان مصطفى شارك لأول مرة في جالاتا سراي الثلاثاء الماضي أمام باشاك شهير بالدوري التركي، حيث حل بديلا في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف، من ركلة جزاء.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

في المقابل بقيادة نجمه الألماني مسعود أوزيل لتحقيق الفوز على جالاتا سراي في مباراة الليلة أو الخروج بالتعادل على اقل تقدير، للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب.

ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جالاتا سراي صاحب المركز الثاني.



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