بمشاركة الطلاب.. جامعة القاهرة توزع 145 بطانية وتقدم مساعدات إنسانية لأهالي عشش السودان بالجيزة

وزع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة بمشاركة عدد من طلاب للجامعة، عدد من البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة عشش السودان بمحافظة الجيزة، لمواجهة موجة البرد الشديدة خلال فصل الشتاء.









وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأنه تم توزيع 145 بطانية على أهالي عشش السودان، وتقديم مساعدات غذائية، في إطار القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها جامعة القاهرة بداية شهر أكتوبر الماضي 2020 لمنطقة عشش السودان، وتستمر في أعمالها على مدار عام جامعي في إطار مشروع تطوير متكامل لدعم المنطقة وتقديم خدمات طبية للأسر في جميع التخصصات والتوعية الصحية، ومحو الأمية، والدعم النفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة.



