من وصفات حلويات الخليج.. طريقة عمل كعكة قرص عقيلي

تعتبر طريقة عمل كعكة قرص عقيلي من أشهر الكعكات في الكويت، وإذا كنت من عشاق الحلويات الخليجية سوف نقوم بتقديم طريقة عمل كعكة قرص عقيلي لإعدادها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل التكاليف.

وقدم الشيف سنان بطرس، عبر صفحته الرسمية، طريقة عمل كعكة قرص عقيلي إحدى الحلويات الهشة والخفيفة المليئة بعبق الشرق من الهيل والزعفران وماء الورد، ويمكن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات واقل مجهود.



طريقة عمل كيكة قرص عقيلي





مقادير طريقة عمل كيكة قرص عقيلي

كوب طحين

كوب سكر

3/4 كوب زبادي

3 بيض

1/2 كوب زيت

2 ملعقة صغيرة فانيلا

1/4 كوب حليب

1/4 ملعقة صغيرة زعفران

2 ملعقة طعام ماء ورد

ملعقة صغيرة هيل

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

2 ملعقة طحينة

2 ملعقة طعام سمسم





طريقة عمل كيكة قرص عقيلي :

1- يخلط الطحين والبيكنج باودر والملح والهيل .





2- ينقع الزعفران بالحليب ثم يضاف اللبن وماء الورد .





3- يخفق السكر والبيض مدة 5 دقائق ليتضاعف حجمه وتضاف الفانيلا .





4- يضاف الزيت بالتدريج ثم تنخل المواد الجافة بالتناوب مع خليط اللبن والحليب على 3 دفعات .





5- يدهن القالب بالطحينة ويرش بالسمسم .





6- تسكب الكعكة وتخبز على 360 دقيقة أو 175 مئوي لمدة 25 الى 30 دقيقة لتنضج.



