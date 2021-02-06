مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

لقى سائق وترزى مصرعهما وأصيب 9 آخرين بينهم سورى الجنسية، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة الكريمات بحوالي 30 كيلو بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين وهما احمد عبد التواب حلمي 34 سنة، ترزى، ماهر مخيمر محمد 33 سنة، سائق السيارة وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.





وتبين أن المصابين وهم محمد عمر عبد المنعم 21 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيمن،وليد شعبان حسين 35 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، علي رمضان ابراهيم 35 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالمخ مع كسور بالاطراف، اسامة حظشو محمد 29 سنة سوري الجنسية مصابا باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر باليد اليسري وجرح بالجبه،هشام محمد عثمان 29 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن مع كدمات بالجسم.





كما أصيب ياسين محمد حفيظ 40 سنة، بجرح بفروة الرأس حوالى 10 سم مع كدمات بالصدر، ربيع سعد حميدة 44 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، محمد حلمي علواني 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد عاشور صادق 42 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى.



