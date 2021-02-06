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برلمان

من 20 إلى 2500 جنيه.. اعرف موقف سيارتك من رسوم التراخيص الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:36 ص
رسوم التراخيص الجديدة
رسوم التراخيص الجديدة
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أحمد أيمن
تداول العديد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أصحاب السيارات، أخبارًا عن زيادة رسوم تراخيص السيارات خلال الفترة المقبلة وفقا لقانون المرور الجديد، فما القصة؟.

تعديلات قانون المرور ليست جديدة، حيث سبق واستفاض مجلس النواب السابق (2015) في مناقشتها حتى قطع شوطا كبيرا فيها وانتهى إلى مشروع قانون خاص بها، لتستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الحالي المسيرة وتقر تعديلات قانون المرور.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون، الثلاثاء المقبل، خلال جلسته العامة، تمهيدا لإقراره ودخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

زيادة رسوم التراخيص

ووفقا لمشروع القانون الجديد، تزداد قيمة الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروضة بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، على أن تؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وعرف مشروع القانون "منظومة النقل الذكي" بأنها الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة علي الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

رسوم التراخيص الجديدة

تتدرج رسوم تراخيص السيارات الجديدة وتختلف بحسب نوع السيارة والسعة اللترية لها بحيث تبدأ -الرسوم- من 20 جنيها حتى 2500 جنيها فالأقل من 1000 سي سي 60 جنيهًا، والسيارات ذات الـ1000 لـ1300 سي سي 70 جنيهًا، والأعلى رفاهية 350 جنيهًا.

- الملاكي
أقل من 1300 سي سي: 60 جنيها.
من 1300 سي سي لـ1600 سي سي: 75 جنيها.
من 1601 سي سي لـ 2000 سي سي: 150 جنيها.
من 2001 – 2500 سي سي: 250 جنيها.
أكثر من 2500 سي سي: 350 جنيها.

- أتوبيسات 
أتوبيس رحلات: 200 جنيه.
أتوبيس مدارس: 50 جنيها.

- الحكومة
السيارات الحكومية: 50 جنيها.
سيارات القطاع العام: 50 جنيها.
هيئة دبلوماسية: 50 جنيها.

- الزراعة
مقطورة زراعية: 50 جنيها.
جرار زراعي: 50 جنيها.

- النقل الثقيل
المقطورة: 400 جنيه.
معدة ثقيلة: 500 جنيه.

- آخرى
دراجة نارية: 20 جنيها.
الأجرة والتوكتوك: 250 لـ300 جنيه.
سيارات تجارية: 2500 جنيه.
جمرك: 1000 جنيه.
منقطة حرة: 100 جنيه.

وفي حالة الترخيص لمدة ثلاثة سنوات، يتم دفع الرسوم عن الثلاث سنوات، بالزيادة السنوية 

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