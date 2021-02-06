الرى تتفق مع حلوان للصناعات الهندسية على تصنيع جهاز قياس درجة رطوبة التربة

تعاقدت وزارة الموارد المائية والرى مع شركة حلوان للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على تصنيع نماذج من جهاز قياس درجة رطوبة التربة .





كان مهندسو وزارة الموارد المائية والرى تمكنوا سابقًا من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بتصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها علي عدد من المزارعين لاستخدامه كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.





ويأتى تصنيع هذا الجهاز فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



