ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرى تتفق مع حلوان للصناعات الهندسية على تصنيع جهاز قياس درجة رطوبة التربة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
تعاقدت وزارة الموارد المائية والرى مع شركة حلوان للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على تصنيع نماذج من جهاز قياس درجة رطوبة التربة .

كان مهندسو وزارة الموارد المائية والرى تمكنوا سابقًا من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.
كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بتصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها علي عدد من المزارعين لاستخدامه كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

ويأتى تصنيع هذا الجهاز فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى وضعت خطة للبدء في برنامج تدريبي  للمزارعين علي أساليب استخدام جهاز قياس الرطوبة ودورها في توفير مياه الرى، والتوعية بأهمية استخدام طرق الري الحديث من خلال تنظيم عدد من مدارس المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في خمس محافظات، حيث من المستهدف تدريب ١٠٠٠ مزارع خلال ستة أشهر.
الرى تتفق مع حلوان للصناعات الهندسية على تصنيع جهاز قياس درجة رطوبة التربة
الرى تتفق مع حلوان للصناعات الهندسية على تصنيع جهاز قياس درجة رطوبة التربة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ما فوائد جهاز قياس الرطوبة بالنسبة للفلاح ؟.. وزارة الري تجيب

بإمكانيات بسيطة.. وزير الري: تصنيع جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة

بتكلفة أقل من 100 جنيه.. الري تكشف تفاصيل جهاز قياس الرطوبة

التوسع فى منظومة الرصد الآلى للمجاري المائية.. مهندسو وزارة الرى يبتكرون جهازا لقياس رطوبة التربة

نجح في إدخال نظم الري الحديثة لـ 1500 فدان.. عبدالعاطي يزور أحد المزارعين بعد نجاح تجربته

وزير الري يشهد تجربة زراعة القمح عالي الملوحة باستخدام الصرف الزراعى

ترشيحاتنا

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

بالأبيض.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

القصة الكاملة لتعطل رحلة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

في حريق عقار فيصل.. 4 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور