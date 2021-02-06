ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص لتزويره شهادة الخدمة العسكرية في سوهاج

السبت 06/فبراير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
ورد لمركز شرطة جرجا محضر مُحرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن ضبط عامل زور شهادة الخدمة العسكرية للانتهاء من إجراءات جواز سفره؛ حتى يستطع السفر إلى الخارج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بضبط قسم شرطة مطار سوهاج لشاب ثلاثيني زور شهادة الخدمة العسكرية للانتهاء من إجراءات جواز سفره.

وبالانتقال والفحص تبين ضبط "ع ح م ا"، 31 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الأمارات لتزوير شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العسكرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ سوهاج

مصرع شاب بعد اصطدام دراجته البخارية بـ شجرة في سوهاج

مصرع عامل فى حادث ميكروباص ودراجة نارية على الطريق الغربي بسوهاج

ضبط 140 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في سوهاج

القبض على عامل أثناء سرقته 10 آلاف جنيه من معمل تحاليل بسوهاج

مصرع طفلين غرقا في سوهاج

ترشيحاتنا

بعد نعى وزير الإعلام الكويتي له.. معلومات لا تعرفها عن الموسيقار الراحل سعيد البنا

من 20 إلى 2500 جنيه.. اعرف موقف سيارتك من رسوم التراخيص الجديدة

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

أخبار الرياضة..سانت اتيان ينتقد الزمالك والنادي يرد.. قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية.. مدرب الأهلي السابق يكشف أهم عاملين لفوز الأهلي أمام البايرن

تدار من تركيا.. إحالة منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين لـ أوروبا إلى الجنايات

مات مخنوقا أم مذبوحا .. قصة نهاية المطرب عبد اللطيف التلبانى المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور