ضبط شخص لتزويره شهادة الخدمة العسكرية في سوهاج

ورد لمركز شرطة جرجا محضر مُحرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن ضبط عامل زور شهادة الخدمة العسكرية للانتهاء من إجراءات جواز سفره؛ حتى يستطع السفر إلى الخارج.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بضبط قسم شرطة مطار سوهاج لشاب ثلاثيني زور شهادة الخدمة العسكرية للانتهاء من إجراءات جواز سفره.





وبالانتقال والفحص تبين ضبط "ع ح م ا"، 31 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الأمارات لتزوير شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره.



