الأمن يكشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من الأهالى بالعثور على جُثة ( مسجل جنائى - مقيم بدائرة المركز ) خلف إحدى المدارس بذات القرية وبجواره عتلة ومقص حديدى واتهام زوجته (ربة منزل ) بتحقيقات النيابة ( لمسجلين جنائيًا - مقيمان بذات القرية) بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما وبين زوجها وأنه كان برفقتهما فى وقت معاصر للعثور على جثته .





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن المتهمين وراء إرتكاب الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الماشية وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثانى بالمقص المعثور عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وهربا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم وطلقتين من ذات العيار.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.