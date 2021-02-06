صناع الخير توقع الكشف الطبي على 500 مواطن بسوهاج

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، الكشف الطبي المجاني على عيون 500 مواطن من أهالي قرية باصونة والقرى المجاورة لها بالمراغة في سوهاج









وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن قافلة "عنيك في عنينا" جرى تنظيمها بقرية باصونة، أمس الجمعة، ووفرت 200 نظارة طبية، و270 عبوة قطرات دوائية، وتشخيص احتياج 79 مواطنًا لإجراء جراحات عيون مختلفة.





وأضاف "عبدالجليل" أن المؤسسة سوف تُنفذ النظارات الطبية وتسليمها للأهالي في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ إجراء القافلة.



