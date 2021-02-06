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أخبار العالم

لبنان يبدأ من الاثنين المقبل في تقليص قيود الإغلاق الشامل المرتبط بانتشار وباء "كورونا"

السبت 06/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بتقليص القيود المفروضة على القطاعات وحركة الأفراد بمقتضى حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد لكبح تفشي وباء "كورونا"، على أن يكون تخفيف هذه القيود بصورة تدريجية على 4 مراحل زمنية ابتداء من بعد غد الإثنين.

وذكر القرار الصادر اليوم عن رئاسة الحكومة اللبنانية أن المرحلة الأولى من تخفيف القيود، تبدأ من بعد غد الاثنين وحتى 22 فبراير الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية من يوم نهاية المرحلة الأولى وحتى 8 مارس المقبل، وأن تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى 22 مارس المقبل، وأن تبدأ المرحلة الأخيرة من نهاية المرحلة الثالثة.

وأبقى القرار على منع حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين "ترانزيت"، وأن تُفتح الحدود البرية ليوم واحد في الأسبوع لعبور اللبنانيين فقط.

وعدل القرار مواقيت منع التجول في الشوارع، بحيث تبدأ اعتبارا من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، بدلا من منع التنقل بصورة كاملة المعمول به حاليا في إطار حالة الإغلاق الشامل.

ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء "كورونا" ابتداء من 14 يناير الماضي وحتى 8 فبراير الجاري، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.

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