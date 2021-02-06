قبل مواجهة الأهلي.. 5 انتصارات ساحقة لـ بايرن ميونخ

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية بهدف دون رد.





وينتاب جماهير النادي الأهلي الرعب قبل مواجهة العملاق البافاري خصوصا بعد النتائج الكبيرة للغاية أمام فرق قوية بـ قارة أوروبا.





ونستعرض أبرز النتائج الكبيرة لـ بايرن ميونخ :





- حقق فريق بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 7 أهداف نظيفة علي منافسه بازل السويسري في دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا عام 2012





- خماسية في مرمى أرسنال في دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا عام 2017 وفاز بالنتيجة نفسها إيابا





- غريمه التقليدي لم يسلم من النتائج الكبيرة حيث خسر بنتيجة 6 أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدورى الألمانى 2018





- تلقي توتنهام خسارة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات دورى أبطال أوروبا عام 2019





- ومن ينسى ثمانية بايرن ميونخ في شباك برشلونة في ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا العام الماضي والتى تسببت في زعزعت استقرار كتالونيا حتى وقتنا الحالى.