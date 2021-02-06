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حوادث

بيجروا على أكل عيشهم.. إصابة عمال إثر حادث انقلاب سيارة بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
أصيب 10 عمال بكدمات وسحجات، وذلك بسبب حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق بلبيس بالشرقية بالقرب من مدخل العبور.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بسبب السرعة الزائدة. وأسفر الحادث عن إصابة 10 من عمال اليومية  بسحجات وكدمات، وجميعهم من مركز التل الكبير، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تم رفع أثار الحادث من الطريق.
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