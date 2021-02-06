الغضبان يتفقد مستشفى الرمد ببورسعيد ويشيد بمستوى الخدمة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد التخصصي؛ وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى. مستشفى





وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاطمئنان على الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى، وسؤالهم عن مدى رضاهم عن سير العمل والرعاية بمستشفى الرمد التى يتطلبها المريض، وأكد المواطنون للمحافظ ، على رضاهم عن المستوى الطبى المتميز الذى لمسوه داخل هذا الصرح الطبى، وحرص المسؤولين بالمستشفى على تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

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كما تفقد المحافظ، أقسام المستشفى لمتابعة انتظام العمل بها كما اطلع المحافظ على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفى، مستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبري وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.





وشدد محافظ بورسعيد ، علي الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى، مشيدا بمستوى التطور والتغيير الذى شهدته مستشفى الرمد ، بالإضافة إلى مستوى الإمكانيات الطبية والتجهيزات.



