ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال 5 مواطنين بمركز المحلة الكبري

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم السبت، من ضبط سيدة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لقيامها بالاستيلاء على أموال 5 مواطنين، بدعوى قدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، تضرروا خلاله من قيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

وبتكثيف التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، والإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.