مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربي السريع، الخط الأول مطروح _ السخنة والذي بدأ من محطة حدائق أكتوبر عبر الفيديو كونفرانس.

واستمع مدبولي لشرح من كامل الوزير ، وزير النقل حول مشروع القطار السريع والذي سيتم الانتهاء منه نهاية عام ٢٠٢٦ .

واستلم مدبولي هدية تذكارية عبارة عن نموذج مصغر للقطار الكهربائي السريع مكون من ٤ عربات .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات ورافقه وزير النقل .

واستمع مدبولي لشرح حول المعدات المشاركة من سيارات كهربائية وأتوبيسات تعمل بالكهرباء صناعة مصرية وقام مدبولي بتفقد الاتوبيسات الكهربائية من الداخل كما تفقد مدبولي اول سيارة كهربائية تم تجميعها بشركة النصر للسيارات وتفقد أيضا القطار السريع والذي يعمل بالتحكم الآلي.

كما أعرب مدبولي عن سعادته بالسيارات والاتوبيسات والقطارات المتواجدة بالمعرض .