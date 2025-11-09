قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي

هاجر ابراهيم

التقط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، صورة تذكارية بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس السيسي.

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، الذي يعد أكبر منشأة صناعية للشركة في الشرق الأوسط ونموذجاً رائداً في الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة

 وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.

 وتأتي هذه التوسعات التي نفذتها شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، لتعزيز دور المصنع كمركز استراتيجي لتصنيع حلول الجهد المنخفض والمتوسط، بما يعكس التزام الشركة بتوسيع استثماراتها الصناعية في مصر والتي بلغت حوالى 320 مليون يورو منذ دخولها السوق قبل 37 عامًا.

مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي النقل الذكي الشرق الأوسط

