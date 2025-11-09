رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي

التقط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، صورة تذكارية بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس السيسي.

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، الذي يعد أكبر منشأة صناعية للشركة في الشرق الأوسط ونموذجاً رائداً في الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.

وتأتي هذه التوسعات التي نفذتها شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، لتعزيز دور المصنع كمركز استراتيجي لتصنيع حلول الجهد المنخفض والمتوسط، بما يعكس التزام الشركة بتوسيع استثماراتها الصناعية في مصر والتي بلغت حوالى 320 مليون يورو منذ دخولها السوق قبل 37 عامًا.