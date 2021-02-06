مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع

تستضيف محافظة مطروح فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى نسختها الرابعة .









وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن المجموعة الرابعة التى تقام منافستها بمطروح تضم محافظات الشرقية ، الدقهلية ، المنوفيه ، الفيوم وذلك خلال الفترة من 8 الى 14 فبراير الجارى تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





وأضاف انه سيتم افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم والبكم يوم الثلاثاء 9 فبراير وتقام على ملعب مركز شباب مطروح ، باجمالى 140 فرد ، مع اتخاذ كافة الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سواء باقامتهم أو خلال المباريات.

وأشار أن مبارات المجموعة تبدأ بعد الافتتاح يوم الثلاثاء 9 فبراير بمباراتى فرق الشرقية والمنوفيه ، يليها مباراة الدقهلية والفيوم ،و يوم الخميس مباراتى المنوفية والدقهلية ، والفيوم والشرقية.





واليوم الثالث يوم 13 فبراير بمباراتى المنوفيه والفيوم ، والشرقية والدقهلية.

و وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحسن التنظيم مع تكليف العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد بالاشراف والاعداد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للظهور بالمظهر المشرف لمحافظة مطروح خاصة بعد نجاح المحافظة فى تنظيم فعاليات النسخة الثالثة ، و المتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات والاحتياجات والتيسير على الفرق الرياضية المشاركة .





تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح و استاذ خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح واستاذ محمد عبد الرحمن مدير ادارة الطلائع واستاذ اشرف فاروق واستاذ احمد خطاب بادارة الطلائع .





من ناحية اخرى اقيمت اليوم الخميس مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار " قيمنا من تراثنا " لطلائع مطروح تنظيم الادارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمطروح .



