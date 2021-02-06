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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسوان

السبت 06/فبراير/2021 - 02:20 م
التحصين ضد الحمى
التحصين ضد الحمى القلاعية
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شاذلى عبد الفتاح
إستكمالًا لجهود وزارة الزراعة ومحافظة أسوان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مع توعية المواطنين بأهمية التحصين تبدأ مديرية الطب البيطرى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان من اليوم ولمدة شهر تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

وقال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إن الهدف من الحملة هو الكشف البيطرى للإطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الإنتشار وتتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات ، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها .

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وأكد أحمد صالح أن إنتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة في هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها .

وأضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات الواردة يتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار جائحة كورونا لحماية المواطنين من أى أمراض أو أضرار محتملة .

على جانب أخر تواصل أجهزة المحافظة جهودها المستمرة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى في كافة قطاعات العمل وفى هذا الصدد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى الآن إلى 45 % بإجمالى أطوال 39 كم للطرق الداخلية والرئيسية بإعتمادات 68 مليون جنيه .

وقال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة إنه جارى العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 6 مليون حيث سيساهم هذا الطريق الحيوى في ربط شمال المدينة بشرقها وغربها ، كما سيتم إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة ، بجانب تخفيف التكدس والتزحام بهذه المنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الإنتظار للسيارات لإستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات.
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