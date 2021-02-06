محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ خطة رصف الطرق الداخلية بـ68 مليون جنيه.. شاهد

تواصل أجهزة المحافظة جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى في كافة قطاعات العمل وفى هذا الصدد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى الآن إلى 45 % بإجمالى أطوال 39 كم للطرق الداخلية والرئيسية باعتمادات 68 مليون جنيه.





صرح بذلك المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة والذى أكد على أنه جارى العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 6 مليون حيث سيساهم هذا الطريق الحيوى في ربط شمال المدينة بشرقها وغربها .

وقال محمد فتحى بأنه سيتم إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة ، بجانب تخفيف التكدس والتزحام بهذه المنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الانتظار للسيارات لاستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات .









ولفت إلى أنه جارى العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 متر من ضمن مسافة 3.5 كم مخطط رصفها ، علاوة على طريق خان أسوان بطول 1 كم ، كما أنه يتم بالتوازى العمل فى طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم ، وكذا طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم .





مدير عام الطرق بأن الفترة الحالية شهدت نهو الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر فى الإتجاهين ، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم ، وأيضًا مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم . وأشار بالمحافظة بأن الفترة الحالية شهدت نهو الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر فى الإتجاهين ، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم ، وأيضًا مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم .





وأضاف أن جهاز التعمير لجنوب الصعيد أنتهى من تنفيذ أعمال رصف الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ، فيما يقوم الجهاز حاليًا بطرح المرحلة الثانية من نفس المشروع بطول 3 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه وذلك بهدف خلق محور جديد يربط جنوب المدينة بشرقها وغربها وشمالها.





هذا بجانب العمل فى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم ، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه .

وأقرأ أيضًا :