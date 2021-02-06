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ديني

كيف يسد الأزهر عجز الأطباء في المستشفيات خلال كورونا؟.. التفاصيل الكاملة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:45 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت لجنة قطاع الطب بجامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن إعلان سد العجز  بكليات الطب وقطاع المستشفيات الجامعية صدق عليه من مجلس الجامعة الأخير، كما صدق عليه أمس المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. 

وفي هذا الإطار خص الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر، موقع صدى البلد، للكشف عن الآلية التي سيتم سد العجز بها من الأطباء في مستشفيات الأزهر الستة  "الحسين الجامعي ، السيد جلال، الزهراء، أسيوط، دمياط، الأزهر التخصصي".

وقال أبو الغيط، إنه في استجابة سريعة من رئاسة الجمهورية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم إصدار توجيها رئاسية بسد عجز احتياجات المستشفيات الجامعية.

وذكر أن رئيس الجمهورية، وافق على تخصيص 7000 درجة من الهيئة المعاونة "معيد، مدرس مساعد" منوها أنه تم توزيعهم على الجامعات المصرية لسد عجز المستشفيات والأقسام الاكاديمية.

وأوضح، أن جامعة الأزهر كان لها النصيب الأكبر من هذه الدرجات الوظيفية، حيث تم تخصيص 2500 درجة لمستشفيات جامعة الأزهر، منوها أن الجامعة كانت التعييات متوقفة فيها منذ ست سنوات .

وأوضح، أنه جار الآن عمل إعلان بخصوص هذه التعيينات وأخذ الموافقات من التنظيم والإدارة وتمت الموافقة الحالية في الإعلان القادم على البدء بتعيين 1800 درجة وظيفية بكليات طب الأزهر بنين وبنات وأسيوط بنين ووبنات ودمياط بنين وبنات وتمريض بنات القاهرة والأسنان والصيدلة.
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