استمرار تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية بعزل أسيوط









قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان مديرية الصحة بالمحافظة واصلت تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للاطقم الطبية بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





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وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم استلام جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، والتى تم ارسالها من وزارة الصحة ، وتم توزيعها على مستشفيات (عزل ابوتيج ، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح وفقا لخطة وزارة الصحة حيث إنه يتم اعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا ، مشيرًا إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.













كما عبر العاملين بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات من الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما يشاهدونه من اهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية الذين يعملون بخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدين حرصهم على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.











