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محافظات

استمرار تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية بعزل أسيوط

السبت 06/فبراير/2021 - 03:26 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إيهاب عمر
 


قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان مديرية الصحة بالمحافظة واصلت تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للاطقم الطبية بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم استلام جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، والتى تم ارسالها من وزارة الصحة ، وتم توزيعها على مستشفيات (عزل ابوتيج ، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح وفقا لخطة وزارة الصحة حيث إنه يتم اعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا ، مشيرًا إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.



كما عبر العاملين بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات من الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما يشاهدونه من اهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية الذين يعملون بخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدين حرصهم على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.



كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".
استمرار تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية بعزل أسيوط
استمرار تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية بعزل أسيوط
استمرار تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية بعزل أسيوط
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