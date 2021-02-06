محافظ المنوفية يوزع بطاطين وألحفة الشتاء على نزلاء مؤسسة الرعاية بمنوف

وزع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من البطاطين ولحاف الشتاء لنزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف .





كماا وجه المخافظ، بصرف (50 ألف جنيه) كدعم من المحافظة لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة ، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه برفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ، رافقه خلال الزيارة محمد موسى نائب المحافظ أيمن معاذ عضو مجلس النواب إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.





حيث تفقد المحافظ المؤسسة وأمر بتوفير عدد 2 من العاملات للعمل باليومية لخدمة كبار السن من سيدات ورجال الدار ، هذا وتقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف على رعاية العجزة وكبار السن و المشردين بلا مأوى الذين يتم ايداعهم عن طريق وحدة التدخل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم من خلال فرق عمل متنقلة تجوب المحافظة.





كما تفقد المحافظ وحدة الرعاية الشاملة الجديدة للأطفال بمركز ومدينة منوف بتكلفة تقديرية ما يزيد عن (8) مليون جنيه على مساحة 1000 م2 تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، حيث تضم الوحدة مبنى سكن النزلاء ومبنى إداري ومبنى الاستقبال، فضلًا عن وجود ورش إنتاج لتعليم الأطفال الحرف وكذا ملعب رياضي.



