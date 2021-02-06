استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم



شهدت شهدت اسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ أمام الجنيه، استقرارا بدون أي تغيير في نهاية تعاملات اليوم السبت ومنذ الخميس الماضي.





قال البنك المركزي المصري ، إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وصل إلي 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.





وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لدي البنك التجاري الدولي CIB .





وبلغ سعر الدولار مقابل لجنيه نحو 15.63 جنيه لشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،العقاري المصري العربي، العربي المصري الافريقي الدولي، الاسكندرية، الكويت الوطني، المصري الخليجي ، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية،كريدي أجريكول".





وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، الأهلي المصري، قطر الوطني، العربي، ABC،سايب".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جينه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "مصر، المصري لتنمية الصادرات، عودة، أبوظبي الاسلامي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه لدي بنك الأهلي اليوناني.

وسجل الدولار مقاب الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي،









ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في نحو 15.68 جنيه لشراء و 15.78 جنيه لبيع في بنوك " الاستثمار العربي، بلوم، الامارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، القاهرة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري"



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي،





