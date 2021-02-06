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رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة توبيخ الجبلاية ودوره بملف الـ VAR

السبت 06/فبراير/2021 - 06:36 م
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
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يسري غازي

كشف عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن دوره فى ملف ال var وحقيقة توبيخ اتحاد الكرة له.

قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: دورى فقط يقتصر على مساعدة اتحاد الكرة المصري ومنح المشورة فى الأمور الفنية الخاصة بملف تقنية الفيديو المعروفة ب var  فى الدورى الممتاز.

تابع: لم لتلقي اى توبيخ من اتحاد الكرة وما تردد عن ذلك عار تماما من الصحة لاسيما وان كافة ما ذكرته عبر الفضائيات عن ملف تقنية الفيديو موثق فى الجبلاية منذ عهد اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

أضاف: هناك البعض من يرغب فى قلب الحق إلى باطل فى ملف تقنية الفيديو وما ذكرته فى وسائل الإعلام حقيقة لا يختلف عليها اثنين.

أشار إلى أنه لن يتستر على اى مخطئ لافتا إلى أن ذلك واجب عليه فى إطار سياسة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شدد على أنه لا يعمل نظير اجر فى الجبلاية بشأن ملف تقنية الفيديو وانما دوره استشارى فقط مشددا على أنه لن يتأخر فى منح اى مشورة خاصة بالامور الفنية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة. 

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل مؤخرا وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت  عن ميديا برو  الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة  تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.
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