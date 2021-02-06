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حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة قتل مواطن في دار السلام لـ 15 مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 06:47 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام لجلسة 15 مارس.
 
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين هيثم . م ، عامل ، و محمد . س ، طالب ، بقتل المجني عليه محمد . ب ، عمدا بغير سبق اصرار او ترصد اثر خلاف مسبق مابينه وبين الاول انتهي بالاتفاق علي الشجار واستعان كلاهما بفريقه وما ان ابصراه حتي حاول المجني عليه الفرار الا انهما اصرا علي اللحاق به وما ان تمكن من اسقاطه أرضا حتي اشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت ارادتهما عليه من نية خبيثه بازهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فاحدثت به الاصابات التي اودت بحياته قاصدين من ذلك قتله

استمعت نيابة حلوان الكلية لاقوال شقيق المجني عليه ، مصطفي . ب ، بائع ، بوجود خلافات مالية سابقة بين شقيقه والمتهم الاول علي اثرها اتفقا علي التشاجر فيما بينهما عقب تبادلها السباب هاتفيا ، واثناء تواجده بمحل الواقعة ابصر المجني عليه يحاول الفرار من محيط الواقعة الا ان المتهمين تمكنا من اللحاق به واسقطه الاول ارضا وكال له الثاني ضربة بسلاحه الابيض " كزلك " استقرت في رأسه وبتوجهه رفقة العامة لنجدة شقيقه أبصره جثة هامدة. 

واضاف انه كان بإمكان المتهمين مولاة التعدي علي شقيقه عقب وفاته الا انه والعامة حالوا بينهما وبين ذلك.

واستمعت النيابة الي اقوال حازم . ع ، عامل ، انه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر شجار ما بين المجني عليه رفقة فريقهم وبين المتهمين رفقة فريقهم ويقوم كلا الطرفين بتبادل القاء الزجاجات الفارغة علي بعضهما البعض واثناء ذلك حاول المجني عليه الفرار من المشاجرة الا أن المتهمين قاما بالجري وراءه وتمكن الاول من اسقاطه أرضا محرضا الثاني لضربه فكال له الاخير باستخدام سلاح ابيض " كزلك " ضربة استقرت في رأسه من الخلف حتي قام العامة بابعادهما وبالتوجه الي المجني عليه أبصره جثة هامدة.
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