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محافظات

تعرف على شروط جلسة مزاد جمارك دمياط الثلاثاء المقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة ) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الثلاثاء المقبل الموافق  2021/2/9 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و 67  من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 . 

يأتى ذلك لبيع عدد 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة. واللوط الأول عبارة عن 1494 صندوق تفاح منشأ بولندا محصول 2020 و 2021 بوزن 23 طن. واللوط الثانى عبارة عن 35 كرتونة بوزن 332 كيلوجرام معسل أدخنة النخلة منتج مصرى . 

ومن المقرر ان تباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والمعاينة مرة واحدة يوم الإثنين الموافق 2021/2/8 من الساعة 11 حتى الساعة 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة .

 وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/1/19 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا . وشروط دخول المزاد كالتالى  : 
- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية. 
- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.
 - سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد. 
- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى. 
- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق. 
- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع. 
-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
 - شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.
 وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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