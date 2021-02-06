وكيل التضامن بالغربية: بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة في 20 قرية بمراكز ومدن المحافظة،وذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





وأشارت المديرية، أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف المديرية.





وجاء ذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .



