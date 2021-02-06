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محافظات

وكيل التضامن بالغربية: بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:51 م
توزيع اللحوم
توزيع اللحوم
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احمد علي
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة في 20 قرية بمراكز ومدن المحافظة،وذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشارت المديرية، أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف المديرية.

وجاء ذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

وأوضحت المديرية، أن خطة التوزيع شملت  قرى صرد وخباطه وشبرانباص ونشيل والعتوة مركز قطور، وقرى ميت المخلص وشرشابة وشبراملس وحانوت وكفرالجنيدى مركز زفتى، وقرى بلشاى وكفرالمحروق ودلبشان وأكوه الحصة بمركز كفرالزيات، وقرى الجعفرية وقرانشو وبلكيم وشبرابيل مركز السنطة .
وكيل التضامن بالغربية: بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
وكيل التضامن بالغربية: بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
وكيل التضامن بالغربية: بدء توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
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