التجارة: تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير على رأس أولوياتنا

رجال الأعمال تبحث مع تحديث الصناعة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية.. وخبراء يؤكدون ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة