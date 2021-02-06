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فن

محمد محسن يروج لأغنيته الجديدة مع المخرجة بتول عرفة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 م
محمد محسن
محمد محسن
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد محسن صورة من كليب أغنيته الجديدة والتى يتعاون فيها مع المخرجة بتول عرفة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 
وعلق محمد على الصورة قائلا : قريبا .. ترقبوا .. بتول عرفة". 

وهو الأمر الذى دفع بتول عرفة للرد على كلامه قائلة : "قريبًا.. إن شاء الله محمد محسن - أهلًا بيك.. إخراجى".

وكانت نشرت الممثلة هبة مجدي مجموعة من الصور لها  مع زوجها عبر حسابها على انستجرام وجمعتها الصورة بزوجها المغني محمد محسن. 

وتألقت هبة مجدي بالصور برفقة زوجها محمد محسن من احدث جلسة تصوير وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "أحلى كابلز" و"ربنا يحميكم ويخليكم لبعض" و"ماشاء الله عليكم". 

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن  محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".. 


يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936. 
محمد محسن يروج لأغنيته الجديدة مع المخرجة بتول عرفة
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