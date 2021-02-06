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ديني

خالد الجندي: حل المشاكل الأسرية يكون بالفضل وليس العدل .. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 08:12 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مناقشة الأحوال الشخصية على الهواء مباشرة، يدخل فى جدل لا نهاية له، لأن كل شخص من منظوره ظلم فيريد تعميم القاعدة على الجميع، موضحا: "تلاقى الكلام عام وواحد يقولك الستات ملاعين وسيدة تقول الرجال ملاعين، وكل هذا مرفوض". 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "فى المشكل الأسرية ممكن الظالم يكون الزوج أو الزوجة، أو والد الزوج أو والد الزوجة، ولا والدة كل منهما، بالتالى نحن نعيش فى مجتمع وليس الجنة، وهناك أخطاء او ظلم يمكن أن يحدث، فلا يجوز  تعميم الأمر على الفضائيات، لأن كل طرف يرى أنه على الخطأ".

وأشار إلى أن الحل الوحيد للمشاكل الأسرية هو التعامل بالفضل وليس العدل، واترك الباقى على الله وربنا يقتص لك يقوم القيامة، موضحا: "يعنى تسيب شوية من حقك عشان الدنيا تمشى، فالعلاقة بين المطلقين لابد أن تقوم على الاحترام".


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