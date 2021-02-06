ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تنافس تيك توك.. خدمة Spotlight في سناب شات تصل لـ 100 مليون مستخدم

السبت 06/فبراير/2021 - 10:59 م
t فى سناب شات تصل
t فى سناب شات تصل ل 100 مليون مستخدم
Advertisements
ندى على
يبدو أن الخدمة الجديدة التى أطلقها تطبيق سناب شات ستقضى على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر فى العالم تيك توك، حيث كشف تقارير أن خدمة Snapchat Spotlight قد حققت أكثر من 100 مستخدم شهريا، وذلك بعد إطلاقها فى شهر ديسمبر الماضى. 

وبحسب موقع Engadget فإن خدمة Spotlight قد حققت نجاحا باهرا فى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعد وصولها لهذا العدد فى أقل من شهرين على إطلاقها، حيث تعمل الخدمة على تمكين المستخدمين من انتاج الفيديوهات القصيرة مقابل أموال. 


واستطاعت Spotlight توزيع أكثر من مليون دولار يوميًا منذ ديسمبر الماضى على مشاهير محتوى مواقع التواصل الذين جربوا الميزة الجديدة للتطبيق. 

وصرح مؤسس تطبيق سناب شات أن خدمة Spotlight الجديدة قد حقق حوالى 175 ألف مقطع فيديو قصير يوميا منذ إطلاق الخدمة وحتى الآن، كما حققت الميزة إيرادات بأكثر من 40 مليون دولار إلى تكلفة عائدات الشركة في الربع الأخير من العام الماضى 2020.   

ومن المتوقع أن تشهد الخدمة الجديدة تحطيما للأرقام القياسية والتفوق على منافسها تيك توك، خاصة بعد حظره فى عدد من الدول، بالإضافة إلى أن الخدمة ستبدأ فى إضافة الإعلانات فى الفترة القادمة. 

وكانت تطبيق سناب شات قد حذر شركة آبل من أن التغييرات التى تجريها على التطبيقات والسياسة الجديدة الخاصة  بنظام تشغيل iOS 14، والتى تصنف التطبيقات على أنها تطبيقات خطرة تكشف بيانات المستخدمين ستؤثر بشكل سلبى على الإعلانات التجارية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. ملايين المستخدمين يشتكون من مشكلة بهواتف آيفون.. ميزة جديدة من تويتر تتيح نشر التغريدات على Snapchat

بالصور .. 6 خطوات لمشاركة تغريدات تويتر على سناب شات

تيك توك وببجي أبرزها.. أهم التطبيقات الصينية المحظورة في الهند خلال 2020

3 تطبيقات شهيرة تقلد مقاطع فيديو "تيك توك" في 2020

أخبار التكنولوجيا.. 7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. 4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد

بسبب واتسآب.. تطبيق تيليجرام يحقق 25 مليون تحميل في 72 ساعة

ترشيحاتنا

الكوبرا تلدغ.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالاتا سراي أمام فنربخشه في قمة الدوري التركي

اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. تغليظ العقوبة مرتين الى السجن 20 عاما

احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟

ب 50 من 55 صوتا.. مرشحة مصر تكتسح منافسيها في انتخابات مفوضية الطاقة بالاتحاد الافريقي

صدر ضده 9 قرارات إزالة.. مفاجأة بشأن عقار الاسكندرية المائل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

تقاضى والدتها.. أجرأ اطلالات البحرينية حلا الترك