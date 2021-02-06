تنافس تيك توك.. خدمة Spotlight في سناب شات تصل لـ 100 مليون مستخدم

يبدو أن الخدمة الجديدة التى أطلقها تطبيق سناب شات ستقضى على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر فى العالم تيك توك ، حيث كشف تقارير أن خدمة Snapchat Spotlight قد حققت أكثر من 100 مستخدم شهريا، وذلك بعد إطلاقها فى شهر ديسمبر الماضى.





وبحسب موقع Engadget فإن خدمة Spotlight قد حققت نجاحا باهرا فى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعد وصولها لهذا العدد فى أقل من شهرين على إطلاقها، حيث تعمل الخدمة على تمكين المستخدمين من انتاج الفيديوهات القصيرة مقابل أموال.









واستطاعت Spotlight توزيع أكثر من مليون دولار يوميًا منذ ديسمبر الماضى على مشاهير محتوى مواقع التواصل الذين جربوا الميزة الجديدة للتطبيق.





وصرح مؤسس تطبيق سناب شات أن خدمة Spotlight الجديدة قد حقق حوالى 175 ألف مقطع فيديو قصير يوميا منذ إطلاق الخدمة وحتى الآن، كما حققت الميزة إيرادات بأكثر من 40 مليون دولار إلى تكلفة عائدات الشركة في الربع الأخير من العام الماضى 2020.





ومن المتوقع أن تشهد الخدمة الجديدة تحطيما للأرقام القياسية والتفوق على منافسها تيك توك، خاصة بعد حظره فى عدد من الدول، بالإضافة إلى أن الخدمة ستبدأ فى إضافة الإعلانات فى الفترة القادمة.



