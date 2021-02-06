التقاط جثة طفل أثناء تطهير ترعة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية

شهدت قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية واقعة غريبة حيث التقط حفار أثناء تطهير أحدى الترع جثة لطفل حديث الولادة بصندوق الحفار وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بصندوق حفار أثناء تطهير ترعة عزبة سعد بقرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية.





وانتقل على الفور العميد محمد غيث مأمور المركز والمقدم محمود علام رئيس المباحث وتبين وجود جثة الطفل ذكر مجهول الهوية، ويرتدى سلوبت أبيض وحفاضة ويوجد مشبك سرى فى السرة ولا توجد به أى إصابات.





وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الطفل لا يتجاوز عمره 3 أيام ويوجد تحلل فى عموم الجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر تحت تصرف النيابة وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابساتها.





من ناحية اخري تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض أحد أهالي منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الطفله لمستشفي شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بعثور سعد رمضان مقيم بمنطقة القلج علي طفله رضيعة يتراوح عمرها مابين شهرين أو ثلاثة، ملقاة أمام منزله ترتدى جميع ملابسها وبداخل لفة قماش للأطفال.





تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفلة لمستشفى شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي علي 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.





تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقيه بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.