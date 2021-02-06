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توك شو

بعد التقليل من الأهلى.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على مهاجم الدحيل

السبت 06/فبراير/2021 - 08:39 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعز علي لاعب الدحيل القطري لا يعرف شيئا عن الروح الرياضية بسبب تصريحاته التي قللت من شأن النادي الأهلي بعد هزيمة فريقه على يد المارد الاحمر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لم يكن احد يعلم بوجود نادي الدحيل قبل مواجهة النادي الأهلي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الأهلي يحصد البطولات منذ عام 1907 ولكن قطر تم تأسيسها عام 1972"، مضيفا:" على المعز علي احترام تاريخ النادي الأهلي الكبير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نحن في حاجة إلى إنشاء ستاد آخر لبطولات النادي الأهلي لان نادي الجزيرة إمتلأ بشكل كبير ".
 
أما عن مباراة النادي الاهلي مع بايرن ميونخ، قال أحمد موسى :" من الوارد ان يهزم النادي الاهلي نادي بايرن ميونخ في كاس العالم للاندية وكل شيء وارد في كرة القدم".
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