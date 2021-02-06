وفاة فتاة كل 15 ثانية.. اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث بالأرقام

يحتفل العالم اليوم 6 فبراير، باليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والذي يعرف بـ (ختان الإناث)، ويأتي الاحتفال للعام الثامن عشر منذ بدايته في عام 2003، ويأتي اليوم برعاية منظمة اليونيسيف.





دعمت منظمة اليونيسيف هذه القضية منذ سنوات طويلة، لحماية ملايين الفتيات حول العالم من الأضرار الواقعة عليهن بسبب عمليات الختان حيث يقدر مخاطرها بوفاة فتاة كل 15 ثانية، مما دعى المنظمة للتشجيع على إلغاء هذه الممارسات.





وتهتم أيضا حركات حقوق النساء بقضايا ختان الإناث وحماية صحتهن الجسدية، والتي من الممكن أن تتأثر بسبب عمليات الختان، ويأتي الدفاع عنهن ضمن إجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أيضا.





وبرغم أنها مشكلة عالمية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، إلا أن تتركز هذه الظاهرة بشكل أساسي في 29 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، حتى أن التقارير الأخيرة المتعلقة بهذه القضية تضاعفت في السنوات الأخيرة، ويتضح فيها تضاعفها بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالسابق.





وتتعرض 3 ملايين فتاة سنويا للخطر، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعرضت أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة، في 31 دولة لتشويه الأعضاء التناسلية، على الرغم من الدراسات الصغيرة والتقارير الإعلامية والأدلة القصصية التي تشير إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قد يكون موجودًا في أكثر من 90 دولة.