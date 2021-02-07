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تكنولوجيا

أرخص من S21 Ultra.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy S21 5G

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:01 ص
هاتف Galaxy S21 5G
هاتف Galaxy S21 5G
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شيماء عبد المنعم
يعد Galaxy S21 5G، الهاتف الأقل في المواصفات والأرخص سعرا ضمن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة لعام 2021، التي أعلنت عنها بشكل رسمى خلال الشهر الماضي، ويجلب الهاتف الرائد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يستخدم هاتف Galaxy S21 5G، المعالج الأقوى في شركة سامسونج من نوع Exynos 2100، والذي يقدم أداءا أفضل بسعر أرخص من الأصدراين الأخرين Galaxy S21+ وS21 Ultra.


وجاء هاتف Galaxy S21 5G، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، بجودة عرض FHD+، بدقة 1080×2400 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.

ويقدم هاتف Galaxy S21 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة للتقريب بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.

ويأتي هاتف Galaxy S21 5G، مقرنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف Galaxy S21 5G، على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

ويتوفر هاتف Galaxy S21 5G، باللون الرمادي و الأبيض والبنفسجي والوردى، في مصر بسعر حوالى 14700 جنيها مصريا، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.


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