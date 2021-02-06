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مرأة

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت

حرصت الفنانة نهى عابدين على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.


وظهرت نهى عابدين فى احدث جلسة تصوير خضعت لها بملابس سوداء كشفت عن أنوثتها وانقاص وزنها.



وتركت نهى عابدين شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بتسريحة الويفي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت  نهى عابدين إطلالتها بـ وضع الماكياج ، حيث اكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والكحل الأسود الماسكرا و الآي لاينر لتبرز جمال عينيها.

 ولم تتكلف نهى عابدين في ارتداء الأكسسوارات ، وهو ما أبرز من إطلالتها الناعمة والبسيطة.

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد
أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد
أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد
أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد
أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد
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