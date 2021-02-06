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رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفينتوس يهزم روما بهدفين بقيادة رونالدو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق يوفينتوس في تحقيق فوز هام على ضيفه روما، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من  الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 وروجير إيبانيزا دا سيلفا، لاعب روما بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل يوفنتوس ضد روما:

تشيزني ، دانيلو، بونوتشي، كيلليني،  كييزا، أرثر، رابيو، ساندرو ، ماكيني، موراتا، كريستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل روما ضد يوفنتوس: 

لوبيز، مانشيني، ايبانيز، كومبولا، كارسدورب، فياير، فيرتو، كريستانتي، سبينازولا، مختاريان، مايورال.

بهذه النتيجة، يتقدم يوفنتوس للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، بينما تراجع روما للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، في حين يأتي إنتر ميلان في الصدارة برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة على ميلان الوصيف برصيد 46 نقطة.

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